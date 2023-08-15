Kamu müteahhitleri sorunlarına çözüm bekliyor

Kamu Müteahhitleri Platformu Başkan Yardımcısı Mehmet Salih General sektörde yaşadıkları sıkıntılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Anlık döviz kuru artışları, emtia (ticarete konu olan malların tümüne verilen ad) ve hammadde fiyatlarındaki artışların yüksek maliyet oranlarına sebebiyet verdiğini ifade eden General, sürdürmekte oldukları işlerde problemler yaşadıklarını belirtti. Sektörün sekteye uğramaması adına sorunlarına çözüm beklediklerini söyleyen General, işçi bulma, malzeme tedariki süreçlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yarım kalan ve süresinde tamamlanamaz duruma gelen yapım işlerinde oluşan gecikmeler dolayısıyla da cezaya maruz kalmamalarını istiyor.

Müteahhitler sicil affı, süre uzatımı, ek fiyat farkı ve tasfiye hakkı talep ediyor.

Deprem bölgelerindeki yapıların hızla tamamlanmasının elzem olduğunu belirten kamu General, inşaat malzeme fiyatlarındaki yükselişten olumsuz etkilendiklerini belirtti. Müteahhitler sicil affı, süre uzatımı, ek fiyat farkı ve tasfiye haklarının verilmesini talep ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yılda bir kez güncellenen birim fiyatlarını 2022 yılı içerisinde 3 kez güncellemek durumunda kalmasına olmasına rağmen sektörün yaralarının sarılmadığını aktaran müteahhitler sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.