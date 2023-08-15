Dışkapı ve Doktor Sami Ulus hastaneleri yeniden inşa edilecek

Balcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altındağ'a iki güzel müjdesinin olduğunu belirtti.

Paylaşımında, hastanelerin inşaat sonrası görsellerine de yer veren Balcı, şunları kaydetti:

"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Dışkapı Hastanemiz ve Dr. Sami Ulus Hastanemiz, daha modern, daha büyük ve daha güzel olacak şekilde yeniden inşa ediliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya Altındağ'ımıza verdiği destekler için şükranlarımızı sunuyoruz."