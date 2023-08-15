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Kurutmalık domateslerle Türkiye haritası oluşturulup 'Türkiye Yüzyılı' yazıldı

Elazığ'da 20 bin dekar alanda yetiştirilen yaklaşık 100 bin tonluk kurutmalık domates dünya sofralarını süslerken, Kurutmalık ve Salçalık Domates Hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde güneşe bırakılan kuru domateslerle Türkiye haritası oluşturuldu ve yine domateslerle 'Türkiye Yüzyılı' ile 'Üreticinin ve Üretimin Yüzyılı' yazıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 19:38, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 19:37
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Kurutmalık domateslerle Türkiye haritası oluşturulup 'Türkiye Yüzyılı' yazıldı

Merkeze bağlı Alatarla köyünde her sene olduğu gibi hasat döneminde, Kurutmalık ve Salçalık Domates Hasadı etkinliği düzenlendi. Elazığ genelinde 20 bin dekar alanda yaklaşık 100 bin ton civarında üretilen domatesler, bir taraftan hasat edilirken diğer taraftan da ikiye bölünerek kurutmaya bırakıldı. Kurutulduktan sonra satışa hazır hale gelecek olan domatesler dünya sofralarını renklendiriyor. Etkinlikte kurutmaya bırakılan domateslerle Türkiye haritası çizilerek, 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Üreticinin ve Üretimin Yüzyılı' yazıldı.

Etkinliğe, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Hasadına başlanan domates üretimi hakkında bilgi veren Ali Kılıç, "Domates hasadını gerçekleştiriyoruz ve artık ilimizde Alatarla köyü domates üretiminde bir marka haline dönüşecektir. Geçen yıl da hasadı burada gerçekleştirmiştik ve yaklaşık 2 bin dekarlık bir tarım arazisinde 20 bin tonluk üretim bir üretim gerçekleşmişti. Bu yıl bulunmuş olduğumuz köyde yaklaşık 5 bin dekarlık bir tarım arazisinde domates ekimi yapıldı. Sezon sonunda ise hasadına başladığımız bu tarihte ve sonrasında bu köyde 50 bin ton üretim görmeyi ön görüyoruz." dedi.

Elazığ'ın tarımsal kapasitesini ihracata dönüştürme gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Kılıç, "İlimizde üretmiş olduğumuz domates beraberinde tarımsal sanayinin de gelişmesini tetikliyor. Biz de ilimizde salça, kurutmalık ve domates unu üretiminin de buna bağlı olarak arttığını ve değiştiğini görüyoruz. İlimiz 2022 yılı itibariyle 19 buçuk ton salça ihracatı gerçekleştirdi. Ülkemiz 27'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bunların başında gelen ülkeler ise Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Hollanda geliyor. Biz bu ülkelere domates ihracatı gerçekleştirerek 2020 yılında 312 milyon dolar ihracat geliri etmiştik. Biz bu tarımsal kapasitemizi tarımsal ihracata dönüştüreceğiz ve ilimizde domates ihracatı gerçekleştirme gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Kurutmalık domateslerle Türkiye haritası oluşturduklarını dile getiren Kılıç, "İlimizde yaklaşık 20 bin dekarlık tarım arazisinde yıla göre değişmekle birlikte 80 ile 100 bin ton arasında değişen bir üretimimiz var. Bu yıl üretim biraz daha artmış olacak çünkü bu bölgedeki domates ekim alanını 3 bin dekar daha arttırdık. Bu alanda çalışan işçi sayısı, bin ile bin 500 arasında değişiyor. 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde bin 500 tane işsiz kardeşimizi istihdam etmek suretiyle tarımsal üretimde istihdamın önemli bir yükünü alan bir sektör haline geldi. Bugün bir farklılık olarak cumhurbaşkanımız 'Türkiye Yüzyılı' ve Tarım ve Orman Bakanımızın da Üreticinin ve Üretimin Yüzyılı' olacaktır, dedi. Biz de iki sözü, iki mottoyu Türkiye Cumhuriyeti haritası ile beraber kurutulmuş domatesle şekillendirdik. Yaklaşık 12 metreye 24 metrekarelik bir alanda Türkiye haritası kurduk." şeklinde konuştu.

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