Genç öğretmen serinlemek için girdiği denizde kayboldu

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Cumhuriyet Mahallesi sahil kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi, ablası ve diğer yakınları ile birlikte Atakum sahiline yüzmek için giden Halil Arıcı bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan genç öğretmen için Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hem su altında hem de su üstünde arama çalışması başlatıldı. Saatlerce aranan genç bulunamadı. Olay yerine gelen gencin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Denizde kaybolan gencin bu yıl İngilizce öğretmeni olarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesine atandığı öğrenildi.