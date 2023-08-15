Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
Esenyurt'ta bir sokak kedisi kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile pembeye boyandı. Sokakta gezen kediyi görenler ise şaşkınlığını gizleyemezken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 20:16, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 20:18
Olay, dün Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Bir sokak kedisi, kimliği belirsiz kişilerce pembeye boyayarak sokağa salındı. Yaşanan olayın ardından sokaklarda gezen kedi, gören vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Mahallede gezindiği anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.