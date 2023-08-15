Bir transfer çalımı daha! Beşiktaş, Rashica ile anlaşmaya vardı

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kosovalı oyuncu Milot Rashica'nın transferi için kendisi ve kulübü Norwich City ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, orta saha oyuncusuyla 5 milyon Euro + bonuslar karşılığında 4 yıllık anlaşmaya vardı.

2022-2023 sezonunda Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Rashica, 26'sı lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 30 maçta görev aldı ve 6 gollük katkı sağladı.

27 yaşındaki futbolcunun bu gece saat 01.00'da Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.