5 gündür kayıp kişi depremde ağır hasar alan binada ölü bulundu

Yalçın Uzun'dan (62) ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Kayıp başvurusunda bulunan aileye bugün acı haber geldi. Ağır hasarlı apartmandan kötü kokuların yayılması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, itfaiye vinci yardımıyla çıktığı apartmanda Yalçın Uzun'un cesedi ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri de itfaiyeye ait vinç ile yukarı çıkarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Yalçın Uzun'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uzun'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Öte yandan, Yalçın Uzun'un yakınları olay yerinde sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldu.