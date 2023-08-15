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Hakkari'de PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 23 gözaltı

Hakkari'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 22:34, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 22:35
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Hakkari'de PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 23 gözaltı

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda; terör örgütü üyelerine ve terör örgütü finansmanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli sahıs gözaltına alınmış olup işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecektir. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü olarak, suç ve suçlularla mücadele yasalar çerçevesinde kararlılıkla devam edecektir." denildi.

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