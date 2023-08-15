Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi

56. dakikada orta sahada topu kapan Seslar, sağdan hareketlenen Pedro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, orta alandaki Torreira'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası önüne hareketlenip meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

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