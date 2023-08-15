Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 23:23, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 23:23
Sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşacak.
55. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, orta alandaki Torreira'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası önüne hareketlenip meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
56. dakikada orta sahada topu kapan Seslar, sağdan hareketlenen Pedro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı.
64. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Torreira'nın Pedro'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Marco Guida, Uruguaylı futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.