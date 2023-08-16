16 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylülde kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program hazırlık sürecinin de ele alınacağı TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Belediyesi'ni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ Mihmandar Projesi'ni ziyaret edecek, Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanat Evi açılışına katılacak. Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaretinin ardından 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programına iştirak edecek.

(Nevşehir/17.15/17.45/18.15/19.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın toplantısı düzenleyecek, Yüreğir'de esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Adana/10.00/15.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Sema Doğan Yaşam Alanı'nda basın açıklaması yapacak, Gümüşeller Kadın Kooperatifi'ni ve belediye başkanlığını ziyaret edecek.

(Gümüşhane/11.00/14.00/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2. Türk Dünyası Tıp Kurultayı ve Özbek-Türk Sağlık İş Forumu'na katılacak.

(Semerkant)