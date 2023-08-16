Toplum Yararına Programın (TYP) süresi uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle temel kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için uygulanan 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresinin 9 ay uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Resmi Gazetedeki düzenleme:

Türkiye İş Kurumundan:

Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1- 29/5/2022 tarihli ve 31850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"TYP uygulanabilecek diğer durumlar

GEÇİCİ MADDE 5- (1) 30/6/2024 tarihine kadar sözleşme ilişkisi kurulacak programlarda 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan durumlara bakılmaksızın ihtiyaç görülmesi halinde kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla TYP düzenlenebilir.

(2) Bu madde kapsamında uygulanacak TYP'lerde;

a) Bütçe tahsis tutarı 4447 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında ilgili yıl için belirlenecek bütçenin yüzde otuz beşinden fazla olamaz.

b) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre en fazla 9 ay olarak uygulanabilir.

c) Program süresinin 9 ay olarak uygulanmasına karar verilmesi durumunda 11 inci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen süreler 10 gün olarak uygulanır.

Depremden zarar gören illerde düzenlenecek programlar

GEÇİCİ MADDE 6- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde 1/7/2023-31/12/2024 tarihleri arasında sözleşme ilişkisi kurulan/kurulacak TYP'lerde;

a) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 10 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkraları uygulanmayabilir.

b) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre en fazla 9 ay olarak uygulanabilir.

c) Program süresinin 9 ay olarak uygulanması halinde 11 inci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen süreler 10 gün olarak uygulanır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.