Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Bu kapsamda, Mersin merkez ve ilçelerinde kimliği tespit edilen 35 zanlıya yönelik dron destekli operasyon yapıldı.

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