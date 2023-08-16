Türkiye teyakkuzda! Ankara'nın önceliği Karadeniz'in güvenliği

Rusya'nın, Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesiyle beraber Karadeniz'de istikrar bozuldu. Anlaşmanın askıya alınmasının ardından Moskova, Ukrayna limanlarına giden veya Ukrayna'dan gelen gemilerin silah bulundurduğunu ve tehlike potansiyeli taşıdığını gerekçe göstererek adım atıyor. Bunun son örneği önceki gün Karadeniz'de uluslararası sularda yaşandı.

Rus devriye gemisi Vasily Bykov, Palua bandıralı, Türk mürettebatın bulunduğu "Şükrü Okan" isimli kuru yük gemisine uyarı ateşi açtı. Geminin durdurulmasından sonra Rus ordusu, gemiye K-29 helikopteri ile operasyon yaptı. Mürettebat, güvertede toplandı. İncelemenin ardından gemi Ukrayna'nın İzmail limanına doğru yoluna devam etti. Ukrayna yaşanan hadiseyi kınadığını açıkladı.

YEŞİM ERASLAN-