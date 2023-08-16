Cem Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç noktayı koydu

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ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'A SORDUM

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması tartışmalarına son noktayı koyması için yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u aradım.

Bakan, Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldığını söyledi.

2022 yılında Münevver Karabulut'un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildiğini anlattı.

Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe olmadığını belirten Tunç, "Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.

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