Karaman'da aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Karaman'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 09:30, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 10:14
Recep Dağ (21) idaresindeki 70 ABF 666 plakalı motosiklet, Yenişehir Mahallesi Larende Alt Geçidi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü Dağ ile arkasında bulunan Tunç Ç. yaralandı.
Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.