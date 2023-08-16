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Brent petrolün varil fiyatı 84,59 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,59 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 09:59, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 10:30
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Dünü 84,89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 84,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,70 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen ekonomik verilerin ülke ekonomisine ilişkin endişeleri körüklemesi petrol fiyatlarını düşürdü. Çin'de ekonominin kötüye gitmesinin petrol talebini yavaşlatacağı beklentisi fiyatlar üzerinde etkisini sürdürüyor.

Çin'de geçen hafta açıklanan verilere göre, ülkede ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın yeni bir işareti olarak temmuzda başlıca sanayi ham maddelerinin ithalatında düşüş olduğu görüldü. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, dünyanın en büyük ham petrol, demir, çelik, bakır ve kömür ithalatçısı ülkenin bu kalemlerdeki ithalatı 7 ayda azaldı. Ülkede perakende satış ve endüstriyel üretimin beklenenin altında kalması ülke ekonomisinin büyümesine ilişkin endişeleri artırdı.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsünün ABD'de ham petrol arzının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 195 bin varil düştüğünü açıklaması fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi kısıtladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda azalışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarında artış olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,75 ile 84,83 dolar aralığının direnç, 84,37 ile 84,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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