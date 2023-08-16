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Dolar/TL, 27,06 seviyesinden işlem görüyor

Dün 27,08-27,02 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 27,0614'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 27,0640'tan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 10:19, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 10:20
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Dolar/TL, 27,06 seviyesinden işlem görüyor

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,24 yükselişle 29,5790'dan, sterlin/TL de yüzde 0,25 değer kazancıyla 34,4700'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 4 günlük yükselişinin ardından bugüne düşüşle başladı. Endeks şu sıralar yüzde 0,15 düşüşle 103,05 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışına göre yüzde 0,14 artışla 1,0920'den işlem görüyor.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, tutanaklardan alınacak olası sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına ışık tutabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağını aktaran analistler, buna karşın Fed'in yılın geri kalanındaki iki toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve haziran ayı sanayi üretimi ile ABD'de temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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