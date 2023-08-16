Mersin'de PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 10:46, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 10:47
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içerikli yöntemlerini meşru göstererek propaganda yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada kimliği tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.
Akdeniz, Toroslar ve Gülnar ilçelerindeki eş zamanlı baskınlarda zanlılar gözaltına alındı.
Adreslerde çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.