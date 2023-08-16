YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'sahte üniversite' ve 'yanıltıcı reklam' uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptırmayı düşünen öğrencileri, "üniversitelerin YÖK tarafından tanındığı ve mezunlarına denklik verileceği" yönündeki yanıltıcı reklam ve duyurular konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı aracı eğitim danışmanlık kuruluşlarının, YÖK tarafından tanındıklarını ileri sürdükleri üniversitelerin mezunlarına her halükarda denklik verileceği yönünde duyurular yaptıklarının, bazı üniversitelerin de tanıtımlarında "sınavsız üniversite", "mezuniyet sonrası şartsız denklik" gibi ifadeler kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yanıltıcı ve yalan içeriklere ilişkin gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, özelikle tıp, hukuk, eczacılık, mühendislik gibi bölümlere sınavsız veya uzaktan eğitimle diploma vaadinin karşılığının bulunmadığını belirterek, "Bu tür sahte içerikler hiç eğitim alamama, iddia edilen nitelikte eğitim alamama ya da denk bir diploma programı olmaması sonuçlarını doğurabilir." ifadesini kullandı.

- YÖK'ün tanıdığı yükseköğretim kurumları e-Devlet'ten öğreniliyor

Özvar, öğrencilerin öğrenim görmeyi planladıkları yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını kontrol etmesi gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz, Kurulumuz tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet'ten görebilir. 'https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama' internet adresinden gerekli kontrolleri sağlayabilir ve bunu kanıtlayıcı dokümanları alabilirler. Öğrencilerimiz e-Devlet'te bulamadıkları yükseköğretim kurumlarını mutlaka Kurulumuza sorarak teyit etmeliler. Öte yandan öğrenciler '0850 470 09 65' numaralı telefondan Yükseköğretim Kurulunun çağrı merkezine ulaşarak konuya ilişkin sorularına cevap bulabilirler."