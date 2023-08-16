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CZN Burak ile babasına 5'er yıla kadar hapis talebi

CZN Burak lakaplı Burak Özdemir ile babasına, 'Kentsel Sit Alanı' içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına Burak Özdemir katılmazken, baba İsmail Özdemir savunmasında, ''Söz konusu taşınmazda basit tadilatta bulundum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum'' dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 13:36, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 13:36
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CZN Burak ile babasına 5'er yıla kadar hapis talebi

İstanbul'da CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in, 'Kentsel Sit Alanı' içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık İsmail Özdemir ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada Muhammed Burak Özdemir'i ise avukatı temsil etti.

"Söz konusu taşınmazda basit tadilatta bulundum"

Duruşmada savunma yapan sanık İsmail Özdemir, söz konusu taşınmazın kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Söz konusu taşınmazda basit tadilatta bulundum. Basit tadilat işlemi için de belediyeden izin aldım. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınacak bir durum yoktur, bu nedenle izin almadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi ve beraatını talep etti.

Sanık Burak Özdemir'in avukatı ise müvekkilini yurt dışında olduğu için hazır edemediğini, keşif talebinin olduğunu ve atılı suçu kabul etmediklerini söyledi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Muhammed Burak Özdemir'in avukatına müvekkilini hazır etmesi için süre verilmesine, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katılma talebinin de kabulüne ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, izinsiz inşaat faaliyeti yapıldığına dair ihbar gelmesinin üzerine şikayete konu alana girilemediği, dışarıdan yapılan incelemede yapının inşaat halinde ve uygulamanın henüz bitirilmemiş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Alanda yapılan çalışmalara ilişkin izin belgesine rastlanmadığının da belirtildiği iddianamede, söz konusu ihbara ilişkin kentsel sit alanı ve korunması gerekli kültür varlığı yapı komşuluğunda bulunan söz konusu taşınmazda, Kurul izni alınmadan yapılan 2019 yılı görünümünden farklılaşan uygulamalara dair ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında soruşturmaya başlandığı da belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir'in "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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