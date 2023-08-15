İstanbul'da Yurt Fiyatları 2023 - 2024

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Gözler üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına çevrilmiş durumda. Üniversite sayısının ve sunduğu olanaklar ile üniversite eğitimi için en çok tercih edilen illerimizden biri olan İstanbul'da bu yıl en yüksek yurt fiyatı 300 bin TL'yi aştı.

İstanbul'da üniversite okumayı planlayan öğrencilere rehberlik etmek amacıyla bu yazıyı sunuyoruz. İstanbul yurt arayışınızda yararlı olması adına önerilerimizi ve yurtlarfiyatlar.com verilerine göre yurt fiyatlarını haberimizde derledik.

İstanbul'da Üniversite Öğrencisi Olmak

İstanbul'da üniversiteye yerleşen bir öğrenci ilk yıl yurdunda mı kalmalı, yoksa çok da bilmediği bir şehirde ev mi tutmalıdır? Yanıtınız en azından ilk yıl için yurtta kalmaksa bu, büyük olasılıkla doğru bir seçim olmuştur. Her yıl birçok öğrenci aynı durumda karşılaşıyor ve ilk yıllarını yurtta geçiriyor. İkinci ve daha sonraki yıllardaysa ilk yıl yaşadıklarınız ışığında karar vermek için daha deneyimli oluyorsunuz.

İstanbul Yurtları

"Yurt mu, öğrenci evi mi" sorusunda seçiminizi yurttan yana yaptıysanız önünüzde yine birçok seçenek çıkıyor. Gideceğiniz bölümün yer aldığı yerleşkenin konumu İstanbul'un hangi yakasında kalacağınız konusunda karar vermeniz açısından önemlidir. Yerleşkenizin bulunduğu ilçe hangi ilçede kalacağınızı, o ilçede KYK ya da İBB yurdu bulunup bulunmaması da ne tür bir yurtta kalacağınızı belirlerken göz önünde bulundurmanız gereken ölçütlerdir.

İstanbul'da üniversite yerleşkesi bulunan hemen her ilçede KYK yurdu bulunmaktadır. Ayrıca İBB bünyesinde Beyoğlu, Avcılar, Maltepe, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'da kız yurtları; Şişli, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Ümraniye ve Bağcılarda erkek yurtları bulunmaktadır. İstanbul'daki öğrenci nüfusu göz önünde bulundurulduğunda devlet yurdu, vakıf yurdu ve belediye yurtlarının yeterli olmadığı ilçelerde çok sayıda öğrenci özel öğrenci yurdu bulunmaktadır.

İstanbul Kız Yurtları

İstanbul'da yaşayacak kız öğrenciler en çok yurdun konumu ve güvenliğiyle ilgili kaygılar taşımaktadır. Bunun yanı sıra temizlik hizmetlerinin niteliği, yurdun ve odaların rahatlığı, şehirdeki alışveriş ve eğlence merkezlerine ulaşım gibi ölçütler de yurt seçimi yaparken belirleyici olmaktadır. Paylaştığımız sayfada istanbul kız yurdu arayışınızda kendi ihtiyaçlarınıza göre kız yurdu arayabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakasındaki Kız Yurdu Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında üniversite kampüslerinin yoğun olduğu merkezi ilçelerdeki ortalama en düşük ve en yüksek kız yurdu fiyatları verilmiştir.

Ataşehir Kız Yurdu için en düşük 65.000 TL en yüksek 180.000 TL

Maltepe Kız Yurdu için en düşük 50.000 TL en yüksek 200.000 TL

Kadıköy Kız Yurdu için en düşük 60.000 TL en yüksek 250.000 TL

Üsküdar Kız Yurdu için en düşük 50.000 TL en yüksek 170.000 TL

İstanbul Avrupa Yakasındaki Kız Yurdu Fiyatları

Avrupa'da üniversite kampüslerinin yoğun olduğu ilçelere baktığımızda ise;

Beşiktaş Kız Yurdu için en düşük 90.000 TL en yüksek 320.000 TL

Şişli Kız Yurdu için en düşük 65.000 TL en yüksek 150.000 TL

Fatih Kız Yurdu için en düşük 45.000 TL en yüksek 250.000 TL

Avcılar Kız Yurdu için en düşük 55.000 TL en yüksek 180.000 TL

İstanbul Erkek Yurtları

İstanbul'da yaşayacak erkek öğrenciler yurt seçimi yaparken çoğunlukla yurdun okula ve sosyalleşebilecekleri alanlara göre konumuna, internet hızına ve yemek hizmetlerine dikkat etmektedir. Ayrıca yurt odasındaki olanaklar, yurt fiyatları ve yurttaki hizmetlerin niteliği de seçecekleri yurt açısından belirleyici olmaktadır. Birçok sorunuza yanıt bulmaya çalıştığınız istanbul erkek yurdu arayışınızda erkek yurtlarını özellikleri ve fotoğraflarıyla inceleyerek listeleyebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakasındaki Erkek Yurdu Fiyatları 2023 - 2024

İstanbul Anadolu yakasında üniversite kampüslerinin yoğun olduğu merkezi ilçelerdeki ortalama en düşük ve en yüksek kız yurdu fiyatları verilmiştir.

Ataşehir Erkek Yurdu için en düşük 85.000 TL en yüksek 170.000 TL

Maltepe Erkek Yurdu için en düşük 50.000 TL en yüksek 180.000 TL

Kadıköy Erkek Yurdu için en düşük 60.000 TL en yüksek 180.000 TL

Üsküdar Erkek Yurdu için en düşük 50.000 TL en yüksek 160.000 TL

İstanbul Avrupa Yakasındaki Erkek Yurdu Fiyatları 2023 - 2024

Avrupa'da üniversite kampüslerinin yoğun olduğu ilçelere baktığımızda ise;

Beşiktaş Erkek Yurdu için en düşük 90.000 TL en yüksek 320.000 TL

Şişli Erkek Yurdu için en düşük 55.000 TL en yüksek 150.000 TL

Fatih Erkek Yurdu için en düşük 50.000 TL en yüksek 160.000 TL

Avcılar Erkek Yurdu için en düşük 55.000 TL en yüksek 180.000 TL

Özel yurtlarla ve vakıf yurtları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için www.yurtlarfiyatlar.com üzerinden yurtlarla doğrudan iletişime geçerek müsait oda ve fiyat bilgisini öğrenebilir ve rezervasyon yapabilirsiniz.



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