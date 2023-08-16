Akrebin soktuğu bebek yoğun bakıma alındı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde akrebin soktuğu bebek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 14:44, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 15:26
Silvan ilçesinin kırsal Boyunlu Mahallesi'nde 1 yaşındaki Mehmet Ali Y.'yi sabah saatlerine doğru akrep soktu. Durumu fark eden ailesi, çocuğu Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine götürdü. Bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastaneye sevk edildi.