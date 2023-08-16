Düğün sonrası kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düğünün ardından çıkan silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri öldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 15:42, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 16:49
Sarıpınar Mahallesi'nde dün gece yapılan bir düğünün ardından aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırdığı yaralılardan Deniz Baykal K. kurtarılamadı.
Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Y.K, Ş.İ.B. ve A.K.B. tutuklandı.