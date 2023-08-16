Domuz sanılarak vurulduğu iddia edilen çoban hayatını kaybetti

Bir kişiyi vurduğunu fark eden M.G, jandarmayı arayıp ihbarda bulundu.

Zümrütova Mahallesi'nde oturan M.G. (63), sabaha karşı koyunlarını otlatan çoban K.C'ye (69) av tüfeğiyle, iddiaya göre domuz sanarak ateş etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net