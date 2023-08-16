Sakarya'da '3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin' uyarısı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 8 gündür bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mülki idare tarafından alınan kararla denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, meteoroloji tahminlerine göre olumsuz hava ve deniz koşullarının gelecek günlerde de süreceği kaydedildi.

Elverişsiz şartların denizde riskli ortam oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, "Dalga boyunun 2 metrenin üzerinde olacağı ve rip akıntısının yoğun olarak görüleceği 19 Ağustos'a kadar (perşembe, cuma, cumartesi) denize girmek tehlikelidir. Pazar günü için ise olumsuz bir tahmin henüz bulunmuyor. Yasak kararları günlük olarak kaymakamlıklar tarafından ilan edilmektedir. Lütfen uyarıları dikkate alalım." ifadelerine yer verildi.