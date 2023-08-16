Denizde boğularak hayatını kaybeden Sakıp Özberk'e veda edildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 17:33, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 17:38
Dün Hatay'da girdiği denizde boğulan 78 yaşındaki Özberk'in naaşı, Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine Özberk'in yakınları ile CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Erdal Güneş ve futbolseverler katıldı.
Özberk'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.Denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu