Adıyaman'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 17:51, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 17:51
Olay, Adıyaman Gölbaşı Karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi.
Otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.