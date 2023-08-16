Adıyaman'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Kazada otomobilde sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net