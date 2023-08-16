Komşusuna sattığı otomobili taklit anahtarla çalan zanlı tutuklandı

Bu arada zanlının otomobili taklit anahtarla çaldığı öğrenilirken, aracın götürüldüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.T. ile zanlının olaya karıştığı iddia edilen kardeşi H.T. ve S.P. adlı kadını gözaltına aldı.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlığı gerçekleştiren kişinin yakın zamanda B.Y'ye otomobili satan komşusu H.T. (41) olduğunu tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Ahmetler Mahallesi'nde 19 Nisan 2023'te B.Y'ye (28) ait 54 ADP 340 plakalı otomobil, park halindeyken gece vakti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

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