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Memura ikinci teklif yarın: Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu

Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı devam ediyor. Hükümet, yarın ikinci teklifini sunacak. Görüşme öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Memur-Sen'e bağlı sendika başkanlarıyla bir araya geldi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 18:40, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 18:40
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Memura ikinci teklif yarın: Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu

Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında, gözler üçüncü toplantıda. Kamu İşveren Heyeti'nin, ikinci teklifini sunması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesi Memur-Sen'e bağlı yetkili sendikaların genel başkanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede, sendikaların hizmet kollarına ilişkin talepler de ele alındı. Bakan Işıkhan'ın taleplerin birçoğuna olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Beklenti, hizmet kollarının taleplerinin önemli bir kısmının kabul edilmesi.

İlk teklif 14 Ağustos Pazartesi günü açıklandı ancak memurun beklentisini karşılamadı.

Bakan Işıkhan, ''Kamu İşveren Heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Merkez Bankamızın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi de öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da ''Bunu kabul etmek mümkün değil. Tavsiyemiz hiç vakit kaybetmeden teklifi revize etmek.'' açıklamasını yapmıştı.

Memur-Sen, 2024'te toplam yüzde 70, 2025'te ise toplam yüzde 40'lık zam talebiyle masaya oturmuştu.

Kira desteği, bayram ikramiyesi ve memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması talepler arasındaydı.

3. toplantı öncesi Memur-Sen, teklifin neden revize edilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Merkez Bankası'nın 2023 için yüzde 58, 2024 için yüzde 33'lük enflasyon tahminleri hatırlatıldı.

Hükümetin zam teklifinin "piyasa gerçeklerinden uzak" olduğu savunuldu.

Zam pazarlığında anlaşma için son tarih 21 Ağustos.

Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek.

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