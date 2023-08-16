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İmam cübbesi giyerek camide hırsızlık yaptı

İstanbul Fatih'te bulunan Mahmut Paşa Camii'ne giren bir şüpheli, imamın cübbesini giyerek camide uyuyan bir adamın cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 19:40, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 19:40
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İmam cübbesi giyerek camide hırsızlık yaptı

Olay, 12 Ağustos Cumartesi günü Fatih'te bulunan Mahmut Paşa Camii'nde meydana geldi. İddialara göre, caminin içerisine giren bir şüpheli, etrafı kolaçan ettikten sonra uyuyan bir kişi olduğunu fark etti. Askılıkta duran imam cübbesini giyerek uyuyan adamın yanına gitti. Adamın cebinden halıya düşen cep telefonunu önce ayağıyla kendine yaklaştırdı. Daha sonra eğilerek telefonu aldı. Giydiği cübbeyi çıkaran şüpheli çaldığı cep telefonuyla birlikte camiden çıkarak kayıplara karıştı.

İmam cübbesiyle hırsızlık kamerada

Hırsızlık anları camide bulunan güvenlik kameraları saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin caminin içerisinde gezdiği, imam cübbesini giydikten sonra hırsızlık yaptığı anlar görülüyor.

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