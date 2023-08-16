Konya'da bir kişi tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Konya'nın Ereğli ilçesinde, tarlada başından ve sırtından silahla vurulmuş halde bir kişinin cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 21:24, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 21:40
Adabağ Mahallesi'nde, tarlasındaki sulama hortumlarını kontrol etmek için evden çıkan Ahmet T. geri dönmedi.
Yakınlarınca tarlada aranan Ahmet T, başından ve sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İncelemenin ardından Ahmet T'nin cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.