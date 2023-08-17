MEB'den Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları Genelgesi

"Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ilkesi ile hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ortaya koyan milletimiz, istiklal ve istikbaline olan güçlü inancı sayesinde dillere destan bir milli mücadele yürütmüştür. Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde yalnız kendi tarihine değil, dünya tarihine de etki eden istiklal mücadelesi, Anadolu'daki bin yıllık millet varlığımızı pekiştirerek ebedileştirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti; kahramanlıklarla dolu bir mücadeleyle kendimize vatan kıldığımız bu coğrafyada, binlerce yıllık devlet geleneğimizin en son ve en genç temsilcisi olarak köklerimizden yükselmiştir. Bir asır öncesinde ortaya çıkan ve milletimizin kültürel kodlarında varlığı daim olan milli mücadele ruhu; tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ilhamı olmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılı, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı olacaktır.

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtildiği gibi milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarırken milli mücadelemizin köklü hatırasını yaşatmak üzere Cumhuriyetimizin 100. yılının ülkemizin dört bir yanında, yurt dışı temsilciliklerimizde büyük bir coşkuyla kutlanacağı, 100. Yıl Kutlamaları'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütüleceği İlgi Genelge ile bildirilmiştir.

Bu kapsamda; 2023 yılı boyunca Bakanlığımıza bağlı tüm okul, kurum ve temsilciklerimizde düzenlenecek etkinliklerin yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.