Depremzede öğrenciler özel okullarda ücretsiz olarak okumaya devam edebilecekler mi?

Bilindiği üzere 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13 üncü maddesi üçüncü fıkrasında yer alan "Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir..." hükmü gereği Bakanlığımıza bağlı faaliyette bulunan okulların ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü oldukları yüzde üçlük oranın yüzde ona çıkarılması ve bu doğrultuda artırılan yüzde yedilik oranın sadece afet bölgesindeki illerde öğrenim görmekte iken depremden etkilenmiş olan öğrenciler için kullanılması İlgi (a)'da kayıtlı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Bununla birlikte İlgi (a)'da kayıtlı Makam Oluru doğrultusunda ücretsiz öğrenci okutmak isteyen ancak kontenjanı dolu olduğundan bina kontenjanlarını geçici olarak artırmak isteyen özel okulların kontenjan değişikliği talebiyle başvuru yapmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 17'nci maddesi üçüncü fıkrasında istenen rapor bulunmaksızın ve özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde atölye ve laboratuvar standartları dikkate alınarak kontenjanlarının artırılması İlgi (b)'de kayıtlı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 61'nci maddesi birinci fıkrasında "Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir." hükmü ile ikinci fıkrasında "Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan ve Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen çocukları, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Makam Olurları ve mevzuat hükümleri kapsamında afet nedeniyle öğrenimlerine ücretsiz olarak devam eden öğrencilerin yaşayabilecekleri mağduriyetin engellenmesi amacıyla İlgi (c)'de kayıtlı Makam Oluru ile ek tedbirler alınmıştır.

Bu doğrultuda;

1-İlgi (a)' da kayıtlı Makam Oluru doğrultusunda ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları %3'lük oranın üzerinde afet bölgesindeki illerden gelen öğrencileri ücretsiz okutan özel okulların kurucularının 11 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlıktan talep etmeleri halinde, talepleri doğrultusunda bu öğrenciler okula devam ettikleri öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutulacaktır.

2-%3'lük oranın üzerinde ücretsiz öğrenci okutabilmesi için bina kontenjanı yeterli olmadığından geçici olarak kontenjanı artırılan özel okulların kurucularının 11 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlıktan talep etmeleri halinde, afet bölgesindeki illerden gelen öğrenciler için bu uygulama öğrencinin okula devam ettiği öğrenim süresi boyunca devam ettirilecektir.

3- 2023-2024 öğretim yılından itibaren ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları %3'lük oranın üzerinde ilk defa afet bölgesindeki illerden gelen öğrencilere ücretsiz öğrenim hizmeti verecek özel okulların kurucularının 11 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlıktan talep etmeleri halinde, talepleri doğrultusunda bu öğrenciler okula devam ettikleri öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutulacaktır.

4- 2023-2024 öğretim yılından itibaren ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları %3'lük oranın üzerinde ilk defa afet bölgesindeki illerden gelen öğrencilere ücretsiz öğrenim hizmeti verecek özel okullardan bina kontenjanları yeterli olmayan okulların kurucularının 11 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlıktan talep etmeleri halinde, bina kontenjanlarının geçici olarak artırılacak ve afet bölgesindeki illerden gelen öğrenciler için bu uygulama öğrencinin okula devam ettiği öğrenim süresi boyunca devam ettirilecektir.

5-İlgi (b) ve İlgi (c)'de kayıtlı Makam Oluru kapsamında bina kontenjanları geçici olarak artırılan özel okullardan afet bölgesindeki illerden gelip ücretsiz öğrenim gören öğrencisi bulunmayan özel okulların kurum kontenjanları kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında belirlenen şekilde değiştirilecektir.

6-Bu kapsamda ücretsiz öğrenci olarak öğrenimine devam eden öğrencilerin durumlarında bir değişiklik olması halinde en geç 15 gün içinde Bakanlığımıza bilgi verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

İşte o bakanlık yazısı;

Ahmet KANDEMİR