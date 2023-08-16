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Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri'nde konuştu

"Bugün Hacı Bektaş Veli'nin söylediklerinden çok uzaktaysak, o güzellikleri nerede yitirdiysek onları arayıp bulmalıyız"- "İlk bakacağımız yer, Ahmet Yesevi'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hallacı Mansur'un, Hoca Nasreddin'in, Pir Sultan'ın, Ahi Evran'ın, Hacı Bektaş Veli'nin öğretileridir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 23:15, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 01:01
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Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri'nde konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün Hacı Bektaş Veli'nin söylediklerinden çok uzaktaysak, o güzellikleri nerede yitirdiysek onları arayıp bulmalıyız." dedi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak için kente gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak Hacıbektaş Belediyesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanat Evi'nin açılışına katılarak emeği geçenlere plaket verdi.

Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada aslanlı çeşmeden su içtikten sonra külliyenin arka kısmındaki otluk alanda öğle vakti çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'nin 13. yüzyılda Anadolu topraklarına aydınlanmayı getirdiğini ve bugün onu anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Hacı Bektaş ocağının, aydınlanma, eğitim ocağı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Çünkü kişi akıl ile yükselir, bilgi ile büyür. Bilgi ile büyüyen insan topluma sağlıklı, huzurlu bir gelecek hazırlar. Bilime ve bilimsel araştırmaya çok önem veren Hacı Bektaş Veli, bu konuda nasıl bir yol izleneceğini şöyle anlatmaktadır; İlimle araştırmalı, izlemeli, gözlemeli ve arştan yerin altına kadar her ne varsa kendinde bulmalıdır. Bu aynı zamanda akıl ile adaleti bulmaktır." dedi.

- "Haksızlık yok, merhamet ve adalet var"

Hacı Bektaş Veli'nin, çağlar ötesinden söylediklerinin bugün kainatın evrensel kurallarına dönüştüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Hacı Bektaş Veli'nin söylediklerinden çok uzaktaysak, o güzellikleri nerede yitirdiysek onları arayıp bulmalıyız. İlk bakacağımız yer Ahmet Yesevi'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hallacı Mansur'un, Hoca Nasreddin'in, Pir Sultan'ın, Ahi Evran'ın, Hacı Bektaş Veli'nin öğretileridir. Onların aşk ırmağında, sevgi ırmağında yıkanmaktır çünkü onların dünyasında düşmanlık yok, sevgi ve saygı var. Haksızlık yok, merhamet ve adalet var. Zulüm yok, sevgi ve saygı var. Ötekileştirme yok, 72 milleti bir görme var. Cehalet yok, ilimle gidilen yol, erdem var. Karanlık yok, aydınlanma var. Çünkü 'Eğer bir yeri karanlık görüyorsan, bil ki perde senin gözündedir' diyen Hacı Bektaş Veli var."

Kılıçdaroğlu, Anadolu kültürünün özünde insanlığın olduğuna işaret ederek, "Sevgili dostlarım, belki kaçınılmaz olarak şu soruyu da kendimize sormalıyız; 13. yüzyılda İslam coğrafyasında yaşanan mucize neden bugün kendini korkunç bir karanlığa bıraktı. 7 yüzyıl önce robotik alanını kuran El Cezeri'nin, matematikte Harezmi'yi, astronomide Ali Kuşçu'yu, coğrafyada İbni Battuta'yı yetiştiren İslam dünyasında bugün her dört kişiden biri okuma yazma bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olduğunu, kimseyi ötekileştirmediğini sözlerine ekledi.

Programda, Hacıbektaş Belediyesi ekibi semah gösterisi sundu. Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, katılımlarından dolayı Kılıçdaroğlu'na hediye verdi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, programa katılmadan önce, "4. Hacı Bektaş Veli Onur Ödülü"ne layık görülen Prof. Dr. Sırrı Bektaş ile "30. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü"ne layık görülen Şenal Sarıhan'a ödüllerini takdim etti.

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