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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler İstanbul'da anıldı

İstanbul Avcılar'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 07:22, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 07:30
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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler İstanbul'da anıldı

Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtı önünde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, depreme karşı gerekli yasal düzenlemelerin tolerans gösterilmeden yapılması gerektiğini söyledi.

Halisçelik, "Bilim insanlarımız Marmara bölgesinde ciddi bir deprem beklediklerini özellikle son 1 yıldır daha fazla dillendirmeye başladılar. Bu bağlamda tespit edilen tüm riskli binaların bir an önce yıkılarak yerlerine depreme dayanıklı binaların yapılması gerekmektedir. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir." dedi.

Açıklamaların ardından grup, meşale yakarak deprem anıtı önüne karanfil bıraktı.

Programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

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