Bodrum'da içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çöktü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle kara yolu çöktü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 07:56, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 07:57
Torba-Türkbükü kara yolu Demir istikametinde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Yaşanan patlamanın ardından kara yolunda büyük çapta göçük meydana geldi, yol güvenlik güçlerince trafiğe kapatıldı.
Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.
İş makinelerince kazılan alanda patlayan hattın tamiratı için çalışma yapılıyor.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de Torba-Türkbükü istikametinde herhangi bir olumsuzluğa karşı trafiği kapattı.
Çalışmanın gece boyunca devam edeceği öğrenildi.