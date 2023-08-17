Tedbirler etkisini gösterdi, 2. el otoda düşüş başladı
Bir dönem stok yaparak piyasaya araç sürmeyen bayiler, şimdilerde vatandaşları "Aracımız var" diye aramaya başladı. Zorunlu aksesuar satışları ile açıktan para talep etme süreci yavaşladı. Bayilerde araç bollaştı. Sıfıra olan talep ikinci el fiyatlarını aşağıya çekti.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 07:58, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 08:00
Hükümetin sıkı denetimleri ve uygulamaları otomobil piyasasının dengeye kavuşmasını sağladı. Avrupa ve Uzak Doğu fabrikalarında gelen araçların bollaşması da arzı artırdı. Hal böyle olunca bayilerdeki teslimat süreleri 3-4 aydan 1 aya kadar düştü. Bankaların otomobil kredilerinde ellerini sıkı tutması satışları kısmen geriye çekince; bu kez alıcılar değil bayiler vatandaşları arayarak "Aracımız var gelin alın" demeye başladı. Öte yandan aksesuar satışları ile şişirilen fiyatları ile açıktan alınan paralar piyasadan kalktı. Sıfır araç satışları dengeye kavuştu. Bu durum ikinci el fiyatlarına da yansıdı. İkinci el otomobillerde fiyatlar düşüş eğilimine girdi.
KAAN ZENGİNLİ