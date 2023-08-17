Tedbirler etkisini gösterdi, 2. el otoda düşüş başladı

Hükümetin sıkı denetimleri ve uygulamaları otomobil piyasasının dengeye kavuşmasını sağladı. Avrupa ve Uzak Doğu fabrikalarında gelen araçların bollaşması da arzı artırdı. Hal böyle olunca bayilerdeki teslimat süreleri 3-4 aydan 1 aya kadar düştü. Bankaların otomobil kredilerinde ellerini sıkı tutması satışları kısmen geriye çekince; bu kez alıcılar değil bayiler vatandaşları arayarak "Aracımız var gelin alın" demeye başladı. Öte yandan aksesuar satışları ile şişirilen fiyatları ile açıktan alınan paralar piyasadan kalktı. Sıfır araç satışları dengeye kavuştu. Bu durum ikinci el fiyatlarına da yansıdı. İkinci el otomobillerde fiyatlar düşüş eğilimine girdi.

KAAN ZENGİNLİ