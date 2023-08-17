Emeklilerle ilgili Cumhurbaşkanımızdan talimatları aldık, çalışmaya başladık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, emeklilekle ilgili çalışmaya başladıklarını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 10:09, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 10:16
Bakan Işıkhan, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
- "Emeklilerle ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık, çalışmaya başladık"
Bakan Işıkhan, emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:
"Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum."