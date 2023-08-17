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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 7.675,06 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 10:17, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 10:18
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,80 puan artışla ve yüzde 0,17 değer kazanarak 7.675,06 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,55 ile bilişim oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kaybıyla günü 7.662,26 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon ikileminde negatif seyrini sürdürüyor.

ABD ve Çin'de açıklanan veriler varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, piyasalarda belirsizlik günden güne artıyor.

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.

Çin'de gayrimenkul sektöründe borçlarını ödeyemeyen şirketlerin sayısı her geçen gün artarken, ülkenin bazı finansal kuruluşlarının da benzer problemleri yaşamaya başlaması risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve CB öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek, 7.700 ve 7.850 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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