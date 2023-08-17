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Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi. Ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı olduğunu belirten para politikasında sadeleşme ve sıkılaşma adımlarının süreceğini söyledi. Bankalara çağrı yapan Şimşek, "Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı. Artık reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir." diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 11:02, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 11:04
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Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Kurulu'nda konuştu.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz.

Ekonomimizde yeniden dengeleme ihtiyacı çok açıktır. Politika çerçevemizi bu yeniden dengelenmeye göre şekillendiriyoruz. Serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemini benimseyen bir sistem anlayışı içinde ilerleyeceğiz. Kısa vadede önceliğimiz makro finansal istikrarın kalıcı şekilde tesis edilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması.

"PARASAL SADELEŞME VE SIKILAŞTIRMA DEVAM EDECEK"

Para politikasında sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecek. Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik. Yakınız. Yani 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır.

"FİNANSAL İSTİKRARI PEKİŞTİRECEĞİZ"

Kredi derecelendirme kuruluşları daha olumlu bir perspektif sunmaya başladı. Finansal istikrarı pekiştireceğiz, sermaye piyasalarını derinleştireceğiz, katılım finans, sigortacılığın gelişme için önemli adımlar atacağız. Daha destekleyici dış finansman koşullarıyla sektörün yurt dışı finansman imkanlarını daha güçlü şekilde değerlendirmesini bekliyoruz. Finansal piyasalarda risk yönetimini güçlendireceğiz.

"REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMEK ESAS VAZİFEMİZ"

Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı. Bu sürdürülebilir değil. Artık reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir. Özel sektör yatırım, istihdam çerçevesinde önceliklendirilecektir.

"BANKALARIN REEL EKONOMİYE DESTEĞİ SÜRMELİ"

Sürdürülebilir yüksek büyüme için reel sektörün finansmana kesintisiz erişimi olmazsa olmazdır. Bankaların önümüzdeki dönemde daha seçici şekilde cari açığı azaltacak, enflasyonu azaltacak şekilde büyümelerinin devamını arzuluyoruz. Bankaların reel ekonomiye desteklerinin devamını arzuluyoruz, üstümüze düşeni yapacağız."

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