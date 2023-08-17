Altının gram fiyatı 1.652 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.652 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün 1.660-1.645 bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kaybıyla 1.647,25 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 1.652 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.714 liradan, Cumhuriyet altını 10.957 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,22 artışla 1.895 dolardan işlem görüyor.

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.

Analistler, tutanaklardaki sinyaller dikkate alındığında Fed'in henüz enflasyonla mücadelesinde sona gelinmediğinin hissedildiğini aktararak, son dönemde açıklanan verilerin de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini işaret etmesiyle piyasalarda risk algısının arttığını vurguladı.

Analistler, tutanakların ardından doların küresel piyasalarda değer kazandığını belirterek, altının ons fiyatının da 15 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 1.885 doları test ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve CB öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.885 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.