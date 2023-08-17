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Ganalı doktor adayı, horon oynadığı videolarıyla Karadeniz kültürünü tanıtıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Yahaya Abdulai:- "Afrika'dan geldim, böyle bir kültür öğrendim, oynuyorum, insanlar şaşırıyor. Bir de iyi horoncuyum tabii"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 11:23, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 11:39
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Ganalı doktor adayı, horon oynadığı videolarıyla Karadeniz kültürünü tanıtıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Yahaya Abdulai, Karadeniz yöresine özgü horon oynadığı, atma türkü söylediği videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak Karadeniz kültürünü tanıtıyor.

Ganalı Yahaya Abdulai, 2018'de kazandığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesinde öğrenim görmek için Rize'ye geldi.

RTEÜ ve Rize Uluslararası Öğrenci Derneğinin katkılarıyla Türkçe öğrenen Abdulai, kendi kültürünü tanıtırken bölge kültürünü de öğrenmek için çeşitli fuarlara katıldı.

Türkiye'ye alışan Abdulai, tatillerde ülkesine dönmeyerek Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında okul ihtiyaçlarını karşılamak için Çamlıhemşin ilçesindeki bir turizm tesisinde çalışmaya başladı.

25 yaşındaki Abdulai, burada yöre kültürünün en önemli parçası olan horonu ve bölgenin bazı atma türkülerini öğrendi.

Yaklaşık bir yıl önce tesise gelen turistlere horon öğretecek görevlinin gelmemesi üzerine Abdulai, tesis işletmecisinin cesaretlendirmesiyle bu görevi üstlendi.

O günden itibaren bölgeyi ziyaret eden turistlere horon oynatan, atma türkü söyleyen Abdulai, videolarını çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşmaya başladı. Büyük beğeni gören Abdulai'nin videoları, bazı sosyal medya platformlarında 1 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

Rize'ye gelen bazı turistler, sosyal medyadan tanıdıkları Abdulai'yi ziyaret ediyor.

Yahaya Abdulai, gazetecilere, yaz aylarını çalışarak Rize'de geçirdiğini söyledi.

Otelde çalıştığını ve izleyerek horon oynamayı ve atma türkü söylemeyi öğrendiğini belirten Abdulai, horon oynadığı videoları 5-6 aydır sosyal medyada paylaştığını aktardı.

Abdulai, videolarının beğenildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben de şaşırdım, yurt dışından bile yazanlar oluyor. Her gün takipçim arttıkça ben de şaşırıyorum. 4 yıldır aynı işi yapıyordum ama videolar çok ilgi gördü. Afrika'dan geldim, böyle bir kültür öğrendim, oynuyorum, insanlar şaşırıyor. Bir de iyi horoncuyum tabii. Kıskananlar da oluyor ama çoğu beğeniyor. Kendi sayfamda bir video paylaştım ve iki günde 1 milyon izlenme aldı. Mutlu oldum, kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Artık biz de Laz olduk. Kültürü sevdik, böyle yaşatmaya çalışıyoruz."

- "Yahaya bizim manevi evladımız oldu artık"

Otel işletmecisi Hatice Kaptan, Abdulai ile Türkiye'ye geldiği yıl tanıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizimle çalışmaya başladı ve çok çabuk kültürümüzü öğrendi. Horonlara önce oyuncu olarak girdi ama sonra oyun vurmaya, oynatmaya başladı. Çok çabuk algılayan, çok çabuk öğrenen biri. Atma türkülerimizi de çok çabuk öğrendi. Burada bunları yapa yapa bir anda sosyal medyanın da etkisiyle fenomen oldu. Kışları da başka etkinliklere katılarak daha da tanınır hale geldi. Yahaya bizim manevi evladımız oldu artık. O artık Laz oldu, Laz uşağı oldu."

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