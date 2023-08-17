Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Sanalp ile Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sanalp ile Van'da icra edilen spor faaliyetinde rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Güngör'ün ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net