Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Sanalp ile Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajı

MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Kamuda tasarruf artıyor
Kamuda tasarruf artıyor
Tedbirler etkisini gösterdi, 2. el otoda düşüş başladı
Tedbirler etkisini gösterdi, 2. el otoda düşüş başladı
Toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı yapılacak
Toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı yapılacak
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! 1 polis şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! 1 polis şehit oldu
'Türk Medikal Kurtarma Timi' çalışmalarına acil olarak başlamamız gerekiyor'
'Türk Medikal Kurtarma Timi' çalışmalarına acil olarak başlamamız gerekiyor'
Togg'lar İstanbul'da sahiplerini bekliyor
Togg'lar İstanbul'da sahiplerini bekliyor
Kafa kafaya feci kaza: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı
Kafa kafaya feci kaza: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere uyarı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere uyarı
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödeme daha pahalı
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödeme daha pahalı
Memura ikinci teklif yarın: Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu
Memura ikinci teklif yarın: Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Cem Küçük'ten emekli maaşı hesabı! En az 15 bin TL olmalı
Cem Küçük'ten emekli maaşı hesabı! En az 15 bin TL olmalı
Konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 96 arttı
Konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 96 arttı
İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı
İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı
Sahipsiz köpek saldırısı için belediyeye tazminat cezası
Sahipsiz köpek saldırısı için belediyeye tazminat cezası
Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor
Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!
Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Sanalp ile Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde şehit olan polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp ile Van'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 12:03, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 12:04
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Sanalp ile Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sanalp ile Van'da icra edilen spor faaliyetinde rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Güngör'ün ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber