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Mermi 'altın' gibi izlenebilecek

İlk kez altın üzerine uygulanan "grafen nokta" teknolojisi, mermilerin de izlenmesini kolaylaştıracak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 12:13, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 12:50
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Mermi 'altın' gibi izlenebilecek

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ahlatcı Holding iştiraki Nanografi Nanoteknoloji AŞ, yüksek teknoloji laboratuvarlarında geliştirdiği "grafen nokta" teknolojisini savunma sanayisinin kullanımına sundu.

"Grafen nokta", gözle görülmeyen ve UV ışık altında parlayan özel bir nano materyale karşılık geliyor. İlk kez "altın" üzerine uygulanan "grafen nokta", mermi gibi mühimmatlara, plastikten metale, elektronikten araç yedek parçalarına, kozmetikten medikale kadar sınırsız uygulama alanına sahip bulunuyor.

"Grafen nokta", fişek üzerine üretici firmanın istediği şekil ve ebatlarda kolaylıkla uygulanabiliyor. Yüksek mukavemeti sayesinde ürünün üzerinden çıkarılamayan "grafen nokta", ürünün her bir alıcı tarafından yalnızca bir UV cihazı ile kolayca tespit edilebilmesini sağlıyor. Bu sayede, ürünün iddia edilen firma tarafından üretilip üretilmediği saniyeler içinde kolay ve pratik bir şekilde anlaşılıyor.

Nanografi İş Geliştirme Direktörü Yunus Emre Deli, AA muhabirine, halihazırda seri üretimini yaptıkları grafen ile yeni teknoloji ürünleri ortaya çıkardıklarını söyledi. Bunların başında "grafen noktanın" geldiğini ifade eden Deli, "Grafen, kaşiflerine Nobel Fizik Ödülü kazandırmış bir malzeme. Türkiye'de bunun en yüksek ölçüde ve nitelikte üretimini yapıyoruz. Geçen yılın rakamlarıyla 80'den fazla ülkeye ihracatını gerçekleştirdik. Bunların içinde hep rekabetçi piyasalar var." dedi.

Üretilen teknoloji kadar onu korumanın da önem kazandığını vurgulayan Deli, şöyle konuştu:

"Ürünlerin tamamı için bu geçerli. Bu durum kağıttan büyük hava sistemlerine kadar ilerlemiş durumda. 'Grafen noktayı' ilk önce Ahlatcı Holding olarak kuyumculara gönderdiğimiz, piyasaya sürdüğümüz altınların üzerinde kullandık. Piyasada milyonlarca ürünümüz 'grafen nokta' ile işaretlenmiş durumda. Dolayısıyla piyasada oluşması muhtemelen suiistimallerin de bu şekilde önüne geçmiş olduk. Halihazırda altınlar üzerinde test ettiğimiz ve başarıyla uygulanan bu teknolojiyi fişekler üzerinde de test ettik. Savunma sanayisinde mühimmat ayağı ciddi derecede denetime, kontrole tabi. Bu denetim ve kontrolü daha da kolaylaştıracak, pratik hale getirecek bir teknolojiyle, grafen noktayla bunu sağlamlaştırmış olduk. İlk defa IDEF 2023'te sergiledik. Bu teknolojiyle grafen noktayı uyguladığımız fişekler başka herhangi bir uygulamaya gerek kalmaksızın basit bir UV ışık yardımıyla görülebiliyor ve anlık olarak doğrulanabiliyor."

Fişek üzerinde gözle görülemeyen bir uygulama gerçekleştirdikleri bilgisini veren Deli, şu değerlendirmede bulundu:

"Üreticilerin fişek üzerine kalıp ya da presle yapılan markalamaları kopyalanabiliyordu. Biz kopyalanamayan ikinci, üçüncü, dördüncü güvenlik bariyerlerini kendi içinde barındıran bir işaretleme yaparak UV ışık altında parlayan ama gözle görülmeyen ve silinemeyen bir işaretleme yapmış olduk. Bu sayede hem marka koruması gerçekleşiyor hem de çoğunlukla gümrük kapılarında sorun olan ürünün menşei ile alakalı güvenceyi de sağlamış oluyoruz. Bu bize ülkemizin ürettiği ürünleri daha güvenli şekilde yurt dışına satmayı, yurt içinde hareketliliğini sağlamayı, yurt dışı pazar hareketlerini daha iyi izlemeyi sağlayacak. Dolayısıyla bu hizmeti yakın zamanda piyasaya sürmeyi, şirketlerin kendi seri üretim hatlarına uygulayabilmeyi planlıyoruz. Bu ülkemizin ürettiği tüm boyut ve yüzeylerde, fişeklerden mühimmatlara kadar uygulanabilecek bir çözüm. Yakın zamanda bunu uygulamaya, seri üretime entegre etmeye başlayacağız."

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