MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Kamuda tasarruf artıyor
Kamuda tasarruf artıyor
Tedbirler etkisini gösterdi, 2. el otoda düşüş başladı
Tedbirler etkisini gösterdi, 2. el otoda düşüş başladı
Toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı yapılacak
Toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı yapılacak
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! 1 polis şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! 1 polis şehit oldu
'Türk Medikal Kurtarma Timi' çalışmalarına acil olarak başlamamız gerekiyor'
'Türk Medikal Kurtarma Timi' çalışmalarına acil olarak başlamamız gerekiyor'
Togg'lar İstanbul'da sahiplerini bekliyor
Togg'lar İstanbul'da sahiplerini bekliyor
Kafa kafaya feci kaza: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı
Kafa kafaya feci kaza: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere uyarı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere uyarı
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödeme daha pahalı
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödeme daha pahalı
Memura ikinci teklif yarın: Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu
Memura ikinci teklif yarın: Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Cem Küçük'ten emekli maaşı hesabı! En az 15 bin TL olmalı
Cem Küçük'ten emekli maaşı hesabı! En az 15 bin TL olmalı
Konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 96 arttı
Konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 96 arttı
İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı
İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı
Sahipsiz köpek saldırısı için belediyeye tazminat cezası
Sahipsiz köpek saldırısı için belediyeye tazminat cezası
Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor
Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!
Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin otobüs ve metrolarda 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz artlarını iptal etme kararı aldığı yönünde yayımlanan asılsız haberlerle ilgili duyuruda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 13:17, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 13:19
Yazdır
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi

ABB tarafından yapılan açıklamada bu tarz iddiaların art niyetli kişiler tarafından ortaya atıldığı vurgulanırken duyurunun tamamı şu şekilde yer aldı;

"

Değerli hemşehrilerimiz,

Bazı art niyetli kişiler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin otobüs ve metrolarda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz kartlarını iptal etme kararı aldığını yaymaktadır. Bu yalandır. Ücretsiz taşıma yetkisi kanunla belirlenmektedir. Belediyemizin böyle bir kararı bulunmamaktadır. ÖZEL Halk Otobüsleri, kötü ekonomi, artan maliyetler ve mazot fiyatları nedeniyle TÜM TÜRKİYE'DE ücretsiz taşıma hizmetini Ekim ayında durdurma kararı almıştır. ÖZEL Halk Otobüsleri, ücretsiz taşıma karşılığında talep ettikleri destekleri Bakanlıklardan alırlarsa bu kararı uygulamayacaktır. Bu kararın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi bulunmamaktadır.

"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber