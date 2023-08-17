Kırklareli'nde hastanede çıkan kavgada biri polis iki kişi yaralandı

Kırklareli'nde hastanenin acil servisinde iki grup arasında çıkan kavgada, biri polis iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Her iki tarafın da şikayetçi olduğu kavgaya karışanlar, sağlık raporu için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Şüpheliler arasında hastanenin acil servisinde ikinci kez çıkan kavgada biri polis iki kişi yaralandı.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerine devam ediliyor.