Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Kamuda tasarruf artıyor
Kamuda tasarruf artıyor
Tedbirler etkisini gösterdi, 2. el otoda düşüş başladı
Tedbirler etkisini gösterdi, 2. el otoda düşüş başladı
Toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı yapılacak
Toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı yapılacak
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! 1 polis şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! 1 polis şehit oldu
'Türk Medikal Kurtarma Timi' çalışmalarına acil olarak başlamamız gerekiyor'
'Türk Medikal Kurtarma Timi' çalışmalarına acil olarak başlamamız gerekiyor'
Togg'lar İstanbul'da sahiplerini bekliyor
Togg'lar İstanbul'da sahiplerini bekliyor
Kafa kafaya feci kaza: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı
Kafa kafaya feci kaza: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere uyarı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere uyarı
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödeme daha pahalı
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödeme daha pahalı
Memura ikinci teklif yarın: Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu
Memura ikinci teklif yarın: Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Cem Küçük'ten emekli maaşı hesabı! En az 15 bin TL olmalı
Cem Küçük'ten emekli maaşı hesabı! En az 15 bin TL olmalı
Konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 96 arttı
Konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 96 arttı
İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı
İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı
Sahipsiz köpek saldırısı için belediyeye tazminat cezası
Sahipsiz köpek saldırısı için belediyeye tazminat cezası
Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz

"(Kamu işvereninin önceki toplantıda sunduğu teklif) Bizler, hedef enflasyona göre verilen zamlar nedeniyle milyonlarca vatandaşımızın mağduriyetini anlatmaya çalışırken hedeflenen enflasyonun bile altında zam teklifi ile masaya gelmenin amacını anlamlandıramıyoruz"- "25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 13:57, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 14:01
Yazdır
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin, Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahmininin de altında sunduğu zam teklifini anlamlandıramadıklarını belirterek, "25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir." dedi.

Kahveci, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyetinin ikinci teklifini sunacağı toplantı öncesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplu sözleşmede genele ilişkin bugün üçüncü toplantının yapılacağını belirten Kahveci, bu toplantıda Kamu İşveren Heyetinin bir önceki toplantıda sunduğu zam teklifini revize edip etmeyeceğini göreceklerini söyledi.

Kahveci, söz konusu teklifin revize edilmesi talebinde bulunduklarını dile getirerek, sadece mali haklar değil onunla beraber diğer taleplerinin de mutlaka müzakere edilerek sonuca gidilmesi konusundaki tavırlarını koruyacaklarını bildirdi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlara değinen Kahveci, son birkaç ayda akaryakıta gelen zamların yüzde 100'ü aştığını, kamunun vergi ve cezalar yoluyla bütün alacak kalemlerine yüzde 100'ün üzerinde artış yaptığını ve ev kiralarının memur maaşını geçtiğini söyledi.

Kahveci, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncelleyerek bu yıl için yüzde 58, 2024 yılı için yüzde 33, 2025 yılı için ise yüzde 15 enflasyon tahmininde bulunduğuna değinerek, bu şartlar altında Merkez Bankası'nın tahminlerinin gerçekleşme olasılığının son derece düşük olduğunu gördüklerini ifade etti.

- "Hükümet, teklifini gözden geçirmek ve gerçekçi bir artış önerisi sunmak zorunda"

Türkiye Kamu-Sen olarak, 2024 için kümülatif yüzde 100,2, 2025 için ise kümülatif yüzde 58,4 oranında zam talebiyle toplu sözleşme masasına geldiklerini belirten Kahveci, buna karşın Kamu İşveren Heyetinin, 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam teklif ettiğini anımsattı.

Kamu işvereninin teklifini değerlendiren Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Bu teklifin piyasa gerçekleriyle uzaktan yakından bağdaşır tarafı yoktur. Dolayısıyla biz de bu teklifi asla kabul etmiyoruz. Teklif, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri ile de uyuşmamakta, gerçeklerle asla örtüşmemektedir. Bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların temelinde maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gelmektedir. Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kamu görevlilerimiz ödememelidir. Bu nedenle Hükümet, teklifini gözden geçirmek ve gerçekçi bir artış önerisi sunmak zorundadır. Yapılacak teklifte gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir."

Kahveci, işveren heyeti tarafından, kira yardımı, eş ve çocuk parası, ısınma ve ulaşım yardımı ile yemek ücreti gibi taleplerine ilişkin bir değerlendirme de yapılmadığını dile getirerek, "Türkiye Kamu-Sen olarak, pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için buradan açık çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Toplu sözleşmelerin başında, kamu işveren tarafına sundukları talepleri hatırlatan Kahveci, tahmini enflasyon kadar ücret artışı yapmanın, reel olarak çalışanların alım gücünü asla artırmayacağını belirterek, bu yılın ocak ayında uygulamaya konulan yüzde 13,5'lik refah payı uygulamasının mutlaka devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

- "Yetkilileri gerçeğe çağırıyoruz, insaflı olmaya davet ediyoruz"

Kahveci, hakları olmayan hiçbir konuyu ve meblağı masaya taşımadıklarını belirterek, haklarını da almadan masadan kalkmak istemediklerini söyledi.

Yıllardan beri bu ülkenin en fazla ezilen ve maaşları en fazla eriyen kesimin memur ve memur emeklileri olduğunu ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:

"Yüzde 33 enflasyon hedeflenirken yüzde 23 zam teklif etmek, memur ve emeklilerimizi kaderiyle baş başa bırakmak demektir. Yetkilileri gerçeğe çağırıyoruz, insaflı olmaya davet ediyoruz, 'Bu mağduriyete bir son verin' diyoruz. Bizler, hedef enflasyona göre verilen zamlar nedeniyle milyonlarca vatandaşımızın mağduriyetini anlatmaya çalışırken hedeflenen enflasyonun bile altında zam teklifi ile masaya gelmenin amacını anlamlandıramıyoruz. Taleplerimiz, makuldür ve piyasa gerçekleriyle uyumludur. 25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber