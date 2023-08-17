Diyanet, Malatya'da camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 14:01, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 14:02
Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu yakışıksız videonun, caminin halılarının değiştirildiği 30 Haziran 2019 tarihinden önce çekildiği anlaşılmıştır. Cami mehabetini rencide eden görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.