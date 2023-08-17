Sinop'ta denize girme yasağı kaldırıldı

Meteorolojik verilere göre bölgedeki olumsuz hava koşullarının sona erdiği vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilimizin kuzey sahillerindeki denize girilmesi yasağı alınan yeni kararla kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.