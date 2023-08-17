15 yaşındaki çocuk bozulan vantilatörü tamir etmek isterken öldü
Karabük'te bozulan vantilatörü tamir etmek isteyen 15 yaşındaki Ekrem Metin Erol, elektrik akımına kapıldı. Erol, yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 14:39, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 14:40
Karabük'te elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Olay, Aydınlıkevler 501'inci Cadde'de meydana geldi.
Ekrem Metin Erol isimli 15 yaşındaki çocuğun odasında hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden kardeşleri komşudan yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çocuğun yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, talihsiz çocuğun vantilatör tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Erol'un cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.